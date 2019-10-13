بعد تعيينه رسمياً.. «الدوسري» يؤم المصلين في المسجد الحرام (فيديو)

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أمّ الشيخ ياسر راشد الدوسري، الأحد، المصلين في أول صلاة من المسجد الحرام بصفته إماما للمسجد الحرام وذلك في صلاة المغرب.

يذكر أنه صدرت الموافقة الكريمة على تعيين عدد من الأئمة والخطباء بالحرمين الشريفين؛ حيث تم تعيين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إماما للمسجد الحرام.

كما تم تعيين الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين في المسجد النبوي، وأيضا، صدرت الموافقة على أئمة في الحرمين الشريفين على أن يكونوا خطباء وهم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطباء في المسجد الحرام والشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيبا للمسجد النبوي.