القيادة تعزي أسرة «الزامل» في وفاة وزير الصناعة والكهرباء الأسبق

تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لمعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية وإخوانه وأسرتهم، في وفاة والدهم معالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وقد عبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الزامل كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.