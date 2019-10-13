رسمياً.. المملكة ترد على مزاعم ضلوعها في استهداف ناقلة النفط الإيرانية

تواصل – وكالات:

نفت المملكة على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الضلوع في عملية استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، الجمعة.

وقال الجبير، ردا على سؤال مراسل CNN، ماثيو تشانس، بشأن ضلوع محتمل للسعودية في العملية: “بالطبع لا نشترك بمثل هذا السلوك”.

يذكر أن ناقلة نفط تابعة لشركة النفط الإيرانية الوطنية قد تعرضن لاستهداف بصاروخين، عندما كانت على بعد 60 ميلا بحريا من الموانئ السعودية، في البحر الأحمر، أول أمس الجمعة، وفقا لوسائل إعلامية إيرانية رسمية.

وأعلنت قوات حرس الحدود السعودية، أمس السبت، تلقيها رسالة من قائد الناقلة الإيرانية عبر راديو جدة، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ”الكسر”، ما نتج عنه تسرب نفطي في مياه البحر الأحمر.