قرد يثير هلع طالبات مدرسة بمكة.. والأهالي يطالبون بتدخل المسؤولين

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تسبب قرد في حالة من الهلع لدى طالبات مدرسة بنات بمكة المكرمة، بعد أن تسلّق إحدى العمائر المجاورة للمدرسة منذ أسبوع.

وطالب الأهالي من الجهات المعنية مباشرة الحالة وإزالة الخطر، مخافة أن يتسبب في إصابة الطالبات بأي مكوره.

ووثّق أحد أولياء أمور الطالبات بالمدرسة الـ113 الابتدائية الواقعة في حي “الشوقية” بمكة المكرمة، قردًا يتسلّق عمارة تحت الإنشاء بالقرب من المدرسة، وملاصقة لدار تحفيظ القرآن الكريم بذات الحي، مطالبا الجهة المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن بناتهم على وجه السرعة.