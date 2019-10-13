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تقلبات جوية حادة في محافظات «مكة».. و«المدني» يحذر

تقلبات جوية حادة في محافظات «مكة».. و«المدني» يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تتمثل في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف جميع المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، تشمل محافظة الطائف، وأضم، والجموم، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا قدر الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات وأتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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