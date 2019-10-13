قريباً.. صالة جديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

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أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي المنصوري، أن الهيئة في صدد الإعلان عن صالة جديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومنصة لوجستية وعدد من التراخيص لمشغلي الطيران المدني.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات “المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث”، اليوم الأحد، في الرياض، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأشار المنصوري إلى استمرار العمل على تطوير البنى التحتية لمطارات المملكة البالغ عددها 28 مطارا، كاشفاً عن زيادة حركة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي مع بداية عام 2020م تزامنًا مع انتهاء مشروع تطوير صالتي 3 و4 العام المقبل.