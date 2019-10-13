وفاة والدة وزير الصحة.. الصلاة عليها غداً بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

توفيت قبل قليل حصة بنت عثمان المفيز والدة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة.

ونعى الوزير والدته – رحمها الله- عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله والدتي حصة بنت عثمان المفيز”.

وتابع: “أسأل الله لها المغفرة والرحمة وأن يجمعنا بها في أعلى منازل الجنة”.

وأشار الربيعة إلى أن الصلاة على والدته ستكون في مسجد الملك خالد بالرياض غداً الاثنين بعد صلاة العصر.

وتتقدم أسرة صحيفة “تواصل” بخالص العزاء للدكتور توفيق الربيعة في وفاة والدته، سائلين الله أن يتغمدها برحمته ويشملها بمغفرته.