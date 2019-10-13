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وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة تبوك.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة تبوك.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة تبوك اليوم الأحد، توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصّصات بمسمّى “معيد” “رجالا ونساء” بكليات الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم غدٍ , ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 / 2/ 1441هـ، مشيرةً إلى أن التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة سيكون إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط : (هنا).

وأضافت الجامعة أنه لن تقبل الطلبات اليدوية نهائياً,وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق الشروط الموضحة.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، وأن تكون الدراسة بالانتظام، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وألا يكون موظفاً حكومياً.

ومن ضمن الشروط وجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصّصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة “معيد”، في حين سيتم تطبيق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.

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