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بدء التقديم على 8 آلاف وحدة سكنية في 88 محافظة ومدينة.. التفاصيل كاملة

بدء التقديم على 8 آلاف وحدة سكنية في 88 محافظة ومدينة.. التفاصيل كاملة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان عن فتح باب التقديم على فرص الطرح الثاني عبر منصة “بناء”، لتنفيذ أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية موزعة على 88 محافظة ومدينة في جميع مناطق المملكة.

وأوضح برنامج الإسكان التنموي في بيان صحافي، أن منصة “بناء” تتيح للمطورين والمقاولين والجمعيات الإسكانية الاستفادة من الفرص المطروحة لبناء وحدات سكنية في مختلف مناطق المملكة، مضيفا أن الفرص المعروضة موزعة وفق الآتي: منطقة الرياض 106، منطقة مكة المكرمة 574، منطقة المدينة المنورة 386، منطقة القصيم 386، المنطقة الشرقية 82، منطقة عسير 652، منطقة تبوك206، منطقة حائل 342، منطقة الحدود الشمالية 57، منطقة جازان1000، منطقة نجران 407، منطقة الباحة 470 والجوف 52.

وأشار البرنامج إلى أن الطرح الثاني يأتي بعد انتهاء مرحلة الطرح الأول، مبيناً بأن التقديم على فرص الطرح الثاني متاح للمطورين والمقاولين والجمعيات الإسكانية حتى التاسع من شهر نوفمبر القادم من هذا العام 2019، وذلك عبر رابط منصة “بناء” (هنا الرابط).

يذكر أن منصة “بناء” هي منصة إلكترونية متخصصة بنموذج عمل مرن ومبتكر، يتم من خلالها طرح فرص بناء وحدات سكنية على المطورين والمقاولين والجمعيات الإسكانية لمستفيدي “الإسكان التنموي” في مختلف مناطق المملكة، حيث يتم ذلك وفق خطوات تتم بشكل إلكتروني كامل، ابتداءً من استعراض كامل الفرص المتاحة، مروراً بمراحل التقييم الفني والمالي وحتى إتمام التعاقد لتنفيذها، وتهدف المنصة إلى تعزيز سرعة تلبية احتياج الأسر بتوفير وحدات سكنية في جميع مناطق المملكة.

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