مقتل 9 مدنيين في قصف تركي.. وانسحاب أمريكي من شمال سوريا

تواصل – وكالات:

سقط 9 قتلى اليوم الأحد، في ضربة جوية تركية استهدفت مدينة رأس العين السورية، فيما أعلنت واشنطن سحب قواتها من الشمال السوري.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربة أصابت تجمعاً لمدنيين قدموا من القامشلي إلى رأس العين تضامناً مع المدينة التي تستهدفها القوات التركية في هجومها على القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، “البنتاجون”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر القوات الأمريكية بالانسحاب جنوباً وليس مغادرة سوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء نحو ألف جندي أميركي من شمال سوريا، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترمب أمر بإعادة نشر كافة القوات الأميركية في شمال سوريا إلى الجنوب، لكن ليس بمغادرة البلاد.

وأوضح في مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” الذي تبثه محطة “سي.بي.إس” التلفزيونية أن الصراع بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة أصبح “من الصعب دعمه” من قبل الجيش الأميركي، وهو ما دفع ترمب لإصدار أوامر بما وصفه إسبر بانسحاب “متعمد” للقوات الأمريكية من الشمال.