وفاة طفلة صعقاً بالكهرباء في أحد منتجعات بريدة

تواصل – القصيم:

‏لقيت طفلة في الخامسة من عمرها مصرعها، بسبب صعقة كهربائية، تعرضت لها في “شاليه” مساء أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، محمد بن عبدالله الجعيثن، إن “فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عند الساعة 7:14 من مساء يوم أمس السبت، يفيد بوجود حالة إغماء لطفلة في الخامسة من عمرها تقريباً، بسبب صعق كهربائي في أحد المنتجعات في مدينة بريدة”.

وأضاف: “باشرت فرقة إسعافية الحالة، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة، وجرى نقلها إلى مستشفى بريدة المركزي والذي أعلن وفاتها هناك”.