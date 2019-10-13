وفاة وإصابة 12 شخصاً إثر حريق منزل في «بطحاء الرياض» (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الهلال الأحمر حادث حريق بحي البطحاء بالرياض، والذي نتج عنه وفاة شخص و11 حالة اختناق، وتم نقل جميع الحالات للمستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل؛ إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حريق بأحد المنازل بالبطحاء عند الساعة السادسة وعشر دقائق، وتم توجيه على الفور ٦ فرق إسعافية للموقع؛ منها أربع فرق عنايات وفرقتان إسعافيتان؛ حيث تم نقل 10 حالات مصابة باختناق لمستشفى الشميسي، فيما توفيت حالة واحدة.

وأضاف الجلاجل إنه تم الانتهاء من الحادث عند الساعة السابعة وثمان وثلاثين دقيقة، كما تمت متابعة الحادث من القيادة الميدانية.

وتابع أن القيادة الميدانية باشرت الحادث حتى الانتهاء منه، وشاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.

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