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بعد الاعتداء على أفرادها.. «الهلال الأحمر»: السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة المعتدين

بعد الاعتداء على أفرادها.. «الهلال الأحمر»: السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة المعتدين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت  هيئة الهلال الأحمر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

يأتي ذلك تعقيبا من الهيئة على واقعة اعتداء أحد المصابين على أفراد الفرقة الإسعافية بالمدينة المنورة.

أجرى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي محمد القاسم، اتصالا هاتفيا بأفراد الفرقة الإسعافية التي تعرضت للاعتداء من قبل ذوي أحد المصابين بالمدينة المنورة، وذلك للاطمئنان عليهم.

وأكد القاسم أن الهيئة ستتابع مع الجهات الأمنية جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حق الممارس الصحي وحمايته من الاعتداء.

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