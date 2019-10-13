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البحرين.. السجن 10 سنوات لمتهمَيْن بوضع قنبلة على جسر الملك فهد

البحرين.. السجن 10 سنوات لمتهمَيْن بوضع قنبلة على جسر الملك فهد
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تواصل – وكالات:

أيدت محكمة الاستئناف بمملكة البحرين حكم السجن 10 سنوات لمتهمَيْن بوضع قنبلة على جسر الملك فهد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير من عام 2013، حين تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد باشتباه عامل نظافة آسيوي في هيكل موضوع داخل حقيبة سوداء، فقام بإزالتهما خلال عمله إلا أنه بعد فتح الحقيبة اشتبه فيما بداخلها بعد عثوره على جسم غريب موصول بأسلاك كهربائية، وبعد كشف الأجهزة المعنية تبيّن أن الجسم عبارة عن قنبلة محلية الصُنع.

وتبيّن من التحريات الأمنية ضلوع المتهمَيْن في تصنيع القنبلة؛ حيث اعترفا في التحقيقات بأنهما صنعا القنبلة المحلية بإيعازٍ من الإرهابي رضا الغسرة؛ بعد تهريب المواد المتفجّرة واستخدام بعض المعدات المحلية الصُنع في تجهيزها في منطقة بني جمرة، وتمّ وضعها على جسر الملك فهد في حقيبة سوداء.

وأعلنت الجهات الأمنية البحرينية في فبراير من عام 2013، أن فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب، تمكّن من إبطال مفعول قنبلة تزن نحو كيلوجرامين اثنين، وُضعت بالقرب من المسجد في منطقة الخدمات بالجانب البحريني لجسر الملك فهد.

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