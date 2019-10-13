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«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية وجريان للسيول.. على هذه المناطق
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تواصل – الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأحد)، عدة تنبيهات متقدمة بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وتبوك، تستمر حتى الساعة 11 مساءً في مكة، وإلى 10 بالمدينة، و9 في جازان.

 كما نبَّهت بهطول أمطار رعدية تؤدي إلى تساقط البرد وجريان للسيول مع نشاط في الرياح السطحية، على نجران والباحة وعسير، وبيَّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً في الباحة وعسير، وحتى العاشرة في نجران.

وأشارت تنبيهات الأرصاد إلى تأثيرات جوية وسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية على الجوف وحائل والحدود الشمالية، تستمر حتى 10 مساءً في الجوف وحائل، وحتى الـ11 في الحدود الشمالية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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