طرق بسيطة لخفض استهلاك الوقود في السيارات

تواصل – وكالات:

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني، إنَّه يمكن خفض استهلاك السيارة من الوقود ببعض التدابير البسيطة، منها إيقاف المحرك عند التوقف أمام إشارة مرورية أو في الزحام لمدة تزيد عن 20 ثانية.

وتنصح الهيئة بعدم التسارع دون داعٍ مثل التسارع قبل الإشارات المرورية الحمراء أو قبيل مطب صناعي، كما يُوصى بعدم تجاوز سرعة 130 كلم/ س على الطرق السريعة.

وتتسبَّب زيادة الوزن في زيادة استهلاك الوقود؛ فكل 100 كجم زائدة تؤدّي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 0.3 لتر/100 تقريبًا، لذا يتعين التخلص من جميع المعدات والحمولات الزائدة بالسيارة كصندوق السقف وحامل الدراجات الهوائية.

ومن المهم أيضًا ضبط ضغط هواء الإطار بشكل صحيح؛ نظرًا لأنَّ انخفاض الضغط بمقدار 0.2 بار يتسبَّب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%.