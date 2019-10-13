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«الأحوال المدنية» توضِّح غرامة تأخير الإبلاغ لتسجيل المولود

«الأحوال المدنية» توضِّح غرامة تأخير الإبلاغ لتسجيل المولود
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تواصل – الرياض:

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: إنَّ هناك غرامة مالية على تأخير الإبلاغ عن المولود.

وأوضحت “الأحوال المدنية” أنه يوجد تبليغ إلكتروني يتم حالياً من المستشفيات بعد الولادة، ويتم فرض غرامة مالية يتم احتسابها بعد 30 يومًا من تاريخ الميلاد في حال عدم التبليغ، وتكون بقيمة ٥٠ ريالًا عن كل عام.

جاء ذلك في رد من “الأحوال المدنية” على استفسار من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه: “أنا متأخِّر أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل شهادة ميلاد جديدة هل يترتب عليّ غرامة أكثر من 50 ريالًا، رغم أني أخذت بلاغ الولادة من المستشفى لكنه غير مختوم وسألت منسوبي المستشفى فقالوا عادي يقبلونه في الأحوال المدنية”.

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