«هيئة المواصفات» تحذّر من «كلور تبييض» متداول بالسوق

تواصل – الرياض:

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيرًا من كلور يستخدم كمبيّض للملابس “منظف هيبوكلوريت الصوديوم”، منبهة أن نتيجة الاختبارات التي أُجريت على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقته متطلبات المواصفة القياسية.

وأوضحت هيئة المواصفات أن مخاطر المنتج تتمثل في أنه قد يسبّب أضراراً للمستهلك نتيجة عدم مطابقة الرقم الهيدروجيني وهيبوكلوريت الصوديوم للحدود التي وضعتها المواصفة القياسية.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.