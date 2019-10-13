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إلزام شركات العمرة بسداد قيمة خدمات المعتمرين إلكترونيًّا من الخارج

إلزام شركات العمرة بسداد قيمة خدمات المعتمرين إلكترونيًّا من الخارج
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تواصل – الرياض:

ألزمت وزارة الحج والعمرة شركات العمرة بسداد قيمة الخدمات المقدمة للمعتمرين من الخارج، عبر نظام الدفع الإلكتروني.

وذكرت مصادر، أن هذه الخطوة تهدف إلى إيقاف تلاعب الوكلاء الخارجيين الذي كان يحدث في السابق، مشددة على أنه لن يتم قبول تسديد قيمة الخدمات من داخل المملكة، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالعزيز عبدالرحيم وزان، أن برامج النظام الآلي يضم عدداً من حزم الخدمات للمعتمرين، مبيناً أن جميع شركات العمرة وضعت خططها التشغيلية لخدمة المعتمرين وفق البرامج المختارة من قِبلهم.

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