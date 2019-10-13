«بوتين»: أسعى لتطوير العلاقات التاريخية بين المملكة وروسيا

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تدين الحادث الإرهابي الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في المملكة، لكنها ليست على علم بالجهة التي تقف خلف الهجوم، على حد قوله.

وأضاف بوتين في حوار مع قناة “العربية” أنه يسعى لتطوير العلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية، مشيراً إلى أن الحكومة الروسية تنظر إلى المملكة كدولة صديقة.

ولفت إلى أن موسكو تشعر بتهديد إزاء التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي، مبيناً أن هذا الشعور جاء مع اقتراب الحلف العسكري من البنية التحتية للحدود الروسية.