ثغرة أمنية جديدة بـ«ويندوز 10».. إليك خطوات حل المشكلة

تواصل – وكالات:

اكتشف باحثون ثغرة أمنية تسمح للمتسللين بالوصول إلى الصور الخاصة بك على Windows 10 باستخدام Cortana، ولكن هذه المشكلة تؤثر فقط على المستخدمين الذين قاموا بتمكين Cortana على قفل الشاشة، بحيث تحتاج فقط إلى إلغاء هذا الأمر، للتأكد من أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى صورك.

وذكر موقع “mspoweruser” أن شركة مايكروسوفت لن تقوم بتصحيح المشكلة، ولكن توصى المستخدمين بتعطيل Cortana على شاشة القفل.

ولكن للقيام بذلك سوف تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية

1) افتح تطبيق Cortana من شاشة التطبيقات.

2) اضغط على زر القائمة على شكل (3 أشرطة أفقية) في الجزء العلوي الأيسر من تطبيق Cortana.

3) اضغط على خيار الإعدادات.

4) اضبط شريط تمرير خيار قفل الشاشة على “إيقاف” لمنع الوصول إلى التطبيق عند قفل الجهاز.