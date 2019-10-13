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استشاري يحذّر من «أكلات» تُسبب السمنة

استشاري يحذّر من «أكلات» تُسبب السمنة
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تواصل – الرياض:

قال الدكتور فهد القحطاني استشاري أمراض السكري والسِمنة والغدد، أن نسبة السمنة في المملكة وصلت إلى 36%، ويتوقع وصولها العام المقبل إلى 44%، مُحذراً من تبعات تناول الأكلات الشعبية على وزن الإنسان.

وأضاف الدكتور القحطاني أن مستويات السمنة بين الإناث أكثر من الرجال، مبيناً أن أسباب ارتفاع تلك النسبة في المملكة تشمل قلة الحركة الكافية والنشاط اليومي والإفراط في السعرات الحرارية، وفقاً لـ”العربية نت”.

وأشار إلى أن هناك سبباً آخر لزيادة السِمنة وهو الإفراط في تناول بعض الأكلات الشعبية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية مثل الرز.

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