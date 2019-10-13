4 أشخاص يعتدون على فِرقة إسعافية بالمدينة.. أصابوا الطبيب والمسعف

تواصل – المدينة المنورة:

اعتدى أربعة أشخاص من ذوي مريض على إحدى الفِرق الإسعافية التابعة لمركز سلطانة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة مساء أمس،، وأُصيب الطبيب والمسعف في الفم، وجرح قطعي بالحاجب الأيسر، وتم كسر سماعة الطبيب ونظارته، وكذلك قام المعتدي بضرب الفني على بطنه، وكسر جواله. فيما تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغًا عند الساعة الـ14:49 من مساء أمس، بشير إلى وجود حالة “مريض عادي”، حيث تم توجيه فرقة العناية بأحد مراكز الهلال الأحمر في المدينة المنورة، تتكون من طبيب وفني، وعند وصولهم للحالة تعرضوا للضرب، وتكسير ما في حوزتهم من أجهزة، كسماعة الطبيب ونظارته وجوال الفني، فضلاً عن إصابة الطبيب بالفم وجرح قطعي بالحاجب الأيسر، وكذلك قام المعتدي بضرب زميله الفني على بطنه.

وقالت مصادر إن عدد المعتدين أربعة أشخاص من ذوى المريض، وقاموا بنقل الحالة بسيارتهم الخاصة بعد الاعتداء على طاقم الفرقة، فيما استعانت الفرقة بفريق آخر لينقلهم إلى المستشفى من جراء الإصابات التي تعرضوا لها، وإبلاغ الجهات الأمنية بالحالة التي تمت مباشرتها من قِبل قسم الشرطة.