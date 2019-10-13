الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعيين 6 أئمة وخطباء في الحرمين الشريفين.. تعرف عليهم

تعيين 6 أئمة وخطباء في الحرمين الشريفين.. تعرف عليهم

«حرس الحدود» يوضح ملابسات «حادث ناقلة النفط الإيرانية»

«حرس الحدود» يوضح ملابسات «حادث ناقلة النفط الإيرانية»

«الرقابة والتحقيق» تكشف مفاجأة بشأن تسمم 13 طالبة بـ «المذنب»

«الرقابة والتحقيق» تكشف مفاجأة بشأن تسمم 13 طالبة بـ «المذنب»

تعميم مهم من «التعليم» بشأن مواعيد طلب التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة

تعميم مهم من «التعليم» بشأن مواعيد طلب التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة

بعد اعترافه بتعذيبهم بالسوط.. إجراء جديد من «النيابة» بحق مُعنِّف زوجته وأبنائه

بعد اعترافه بتعذيبهم بالسوط.. إجراء جديد من «النيابة» بحق مُعنِّف زوجته وأبنائه
0

 

تواصل – مكة المكرمة:

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات للأب مُعنف أسرته في مكة المكرمة، من بينها التعنيف الجسدي لزوجته وأبنائه الثلاثة، بعد اعترافه بذلك وأقيمت الدعوى العامة ضده، وتم تحويلها للمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة حسب الاختصاص.

وتدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق “الأب”.

يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى أن مقيم برماوي بمكة المكرمة مارس التعنيف ضد ثلاثة من أبنائه وزوجته، وعذبهم بالحبس والضرب بالسوط والتقييد بالسلاسل.

أخبار متعلقة

مقيم يُعذب زوجته ويربط أبناءه بالسلاسل.. شرطة مكة تعلن ضبط المتهم

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وفاة وإصابة 4 أشخاص في اصطدام مركبة بعمود إنارة بمكة (صور)

وفاة وإصابة 4 أشخاص في اصطدام مركبة بعمود إنارة بمكة (صور)

عمال شركة كبرى «في مكة» يشتكون تأخر صرف الرواتب.. و«العمل» تتفاعل

عمال شركة كبرى «في مكة» يشتكون تأخر صرف الرواتب.. و«العمل» تتفاعل

مكة.. لصوص يسرقون جوالات بآلاف الريالات ويُحطمون أجهزة المراقبة

مكة.. لصوص يسرقون جوالات بآلاف الريالات ويُحطمون أجهزة المراقبة

شاهد.. أمطار وبرق على الحرم المكي أثناء صلاة العشاء

شاهد.. أمطار وبرق على الحرم المكي أثناء صلاة العشاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد
أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>