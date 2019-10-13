بعد اعترافه بتعذيبهم بالسوط.. إجراء جديد من «النيابة» بحق مُعنِّف زوجته وأبنائه

تواصل – مكة المكرمة:

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات للأب مُعنف أسرته في مكة المكرمة، من بينها التعنيف الجسدي لزوجته وأبنائه الثلاثة، بعد اعترافه بذلك وأقيمت الدعوى العامة ضده، وتم تحويلها للمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة حسب الاختصاص.

وتدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق “الأب”.

يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى أن مقيم برماوي بمكة المكرمة مارس التعنيف ضد ثلاثة من أبنائه وزوجته، وعذبهم بالحبس والضرب بالسوط والتقييد بالسلاسل.

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