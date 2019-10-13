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تعليق الدراسة اليوم الأحد في 3 مراكز شرقي الليث بسبب السيول والأمطار

تعليق الدراسة اليوم الأحد في 3 مراكز شرقي الليث بسبب السيول والأمطار
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تواصل – الليث:

علقت إدارة التعليم بالليث الدراسة اليوم الأحد في المدارس الواقعة شرقي الليث بسبب السيول والأمطار التي تشهدها المنطقة منذ مساء الأمس السبت.

وقرر عدد من قائدي وقائدات المدارس شرقي الليث تعليق الدراسة اليوم الأحد بمدارس البنين والبنات بجدم وبني يزيد ومراج.

ويشمل التعليق ثلاثة مراكز، هي: مركز الرهوة وجدم وبني يزيد، حيث شهدت هذه المراكز أمطاراً غزيرة تسببت في انقطاع الطرق بعد تساقط الصخور على بعضها.

وطالب عدد من أولياء الأمور بتعليق الدراسة في قرى ومراكز شرق الليث خوفا على أبناءهم وحفاظاً على سلامتهم خاصة بعد انقطاع الطرق المؤدية إلى مدارسهم بسبب السيول الجارفة، فيما لا تزال الأودية تواصل جريانها.

وتكبد معلمون ومعلمات المشاق للوصول إلى مدارسهم وأداء رسالتهم السامية، وهم يقومون بقطع مسافات طويلة راجلين للوصول إلى مدارسهم عبر طرق غير سالكة.

 

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