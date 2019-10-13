البحرين تُعلن تأييدها لقيادة المملكة بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات في إطار العمل المشترك مع أمريكا

تواصل – واس:

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها التام لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الخارجية البحرينية تأكيد مملكة البحرين أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية كونها ركيزة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، كما تجسد مدى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استتباب السلم والتصدي لكافة التحديات والتهديدات بما يحفظ لدول المنطقة سيادتها واستقلالها ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء.

وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم بقوة لكافة مبادرات وجهود المملكة العربية السعودية، مثمنة التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام.