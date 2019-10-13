توقعات طقس الأحد ..أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة ، من بينها حائل وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأورد تقرير حالة طقس اليوم الأحد أن تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على حائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وتسجل مكة المكرمة ورفحاء والدمام والأحساء وحفر الباطن أعلى درجات حرارة بـ 39 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 14 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة في المملكة.