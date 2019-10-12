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أغلقت الأمطار والصخور الطُرق أمامهم .. «مُعلَِمون» يَصِلون إلى مدارسِهم سيراً على الأقدام بعسير (صور)

أغلقت الأمطار والصخور الطُرق أمامهم .. «مُعلَِمون» يَصِلون إلى مدارسِهم سيراً على الأقدام بعسير (صور)
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تواصل – عسير:

قدم معلمون بمنطقة عسير رسالة تحمل معاني التفاني في العمل والحرص على أداء واجبهم التعليمي والتربوي نحو طلابهم.

فبعد أن شهدت المنطقة أمطارا غزيرة الأسبوع الماضي، أدت لإغلاق الطرق إلى مدارسهم، وجد معلمو “ابتدائية صهيب الرومي” و”متوسطة عكرمة” أنفسهم مضطرين إلى السير على أقدامهم لمسافات طويلة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم.

ونتيجة لهطول الأمطار الغزيرة وتساقط كميات كبيرة من الحجارة أدت لإغلاق الطرق التي تؤدي للمدارس التي تتبع لمكتب التعليم بشرق أبها، قرر المعلمون مواصلة السير إلى مدارسهم بعد الترجل من مركباتهم على مسافات بعيدة، في خطوة اعتبرها الكثيرون تجسد حرصهم على أداء رسالتهم التعليمية تجاه طلابهم بجانب تقديرهم لمهنة التعليم السامية.

ويأتي هذا الموقف من بين الكثير من المواقف التي تكشف حرص المعلمين واخلاصهم وعطائهم المستمر بهدف تقديم رسالتهم التعليمية والتربوية نحو طلابهم.

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