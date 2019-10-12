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«مدني مكة» يحذر من احتمالية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالأتربة المُثارة في هذه الأوقات

«مدني مكة» يحذر من احتمالية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالأتربة المُثارة في هذه الأوقات
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تواصل – مكة المكرمة:

نبهت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالأتربة المثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ووفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة “تنبيهًا متقدمًا” ، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، اعتباراً من الساعة 12 من مساء اليوم السبت حتى الساعة 12 من صباح يوم غدٍ الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد الشريف أن الإدارة اتخذت جميع التدابير الاحترازية، بجانب الاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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