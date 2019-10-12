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مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء إطلاق نار في نيويورك

مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء إطلاق نار في نيويورك
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تواصل – وكالات:

قتل 4 أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، في إطلاق نار في مقاطعة بروكلين، وفقما أعلنت شرطة نيويورك.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن الشرطة استجابت لاتصال يفيد بوقوع حادث إطلاق نار قبل الساعة السابعة صباحًا، مشيرا إلى أنها عثرت على أربعة رجال قتلى في مكان الحادث.

وأضافت أن رجلين وامرأة قد أصيبوا بالحادث بإصابات ليست خطيرة.

وبحسب الشرطة فإن إطلاق النار وقع في 74 شارع يوتيكا في حي ويكسفيل في بروكلين. ويتوافق هذا العنوان مع نادٍ اجتماعي خاص يظهر على خريطة الشارع على الإنترنت،

ولم تستطع الشرطة وصف نوع المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار.

ولم يتم بعد تنفيذ أي اعتقالات، حيث قالت الشرطة إن هذه المعلومات أولية، ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

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