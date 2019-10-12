الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعيين 6 أئمة وخطباء في الحرمين الشريفين.. تعرف عليهم

تعيين 6 أئمة وخطباء في الحرمين الشريفين.. تعرف عليهم

«حرس الحدود» يوضح ملابسات «حادث ناقلة النفط الإيرانية»

«حرس الحدود» يوضح ملابسات «حادث ناقلة النفط الإيرانية»

«الرقابة والتحقيق» تكشف مفاجأة بشأن تسمم 13 طالبة بـ «المذنب»

«الرقابة والتحقيق» تكشف مفاجأة بشأن تسمم 13 طالبة بـ «المذنب»

تعميم مهم من «التعليم» بشأن مواعيد طلب التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة

تعميم مهم من «التعليم» بشأن مواعيد طلب التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة

توضيح من «حماية البيئة» عن إجراءات السيطرة على تسرب ناقلة النفط الإيرانية

توضيح من «حماية البيئة» عن إجراءات السيطرة على تسرب ناقلة النفط الإيرانية
0

تواصل – الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان لها، أنها فعَّلت الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بالتعاون مع الجهات المختصة إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في بيان أصدرته اليوم (السبت) أنها تقوم بعمل تقييم للآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.

يذكر أن ناقلة النفط الإيرانية “سابيتي” تعرضت لانفجار قبالة سواحل المملكة في البحر الأحمر – 79 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة-، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإنذار المبكر: سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة

الإنذار المبكر: سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة

للحفاظ على الموارد الطبيعية.. «الشورى» يوافق على مقترح مشروع نظام الشرطة البيئية

للحفاظ على الموارد الطبيعية.. «الشورى» يوافق على مقترح مشروع نظام الشرطة البيئية

تنبيه من «الأرصاد».. صعوبة الرؤية بالمنطقة الشرقية لمدة 7 ساعات

تنبيه من «الأرصاد».. صعوبة الرؤية بالمنطقة الشرقية لمدة 7 ساعات

«الإنذار المبكر» ينبّه: انعدام الرؤية على طريق مكة والمدينة

«الإنذار المبكر» ينبّه: انعدام الرؤية على طريق مكة والمدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد
أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>