توضيح من «حماية البيئة» عن إجراءات السيطرة على تسرب ناقلة النفط الإيرانية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان لها، أنها فعَّلت الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بالتعاون مع الجهات المختصة إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في بيان أصدرته اليوم (السبت) أنها تقوم بعمل تقييم للآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.

يذكر أن ناقلة النفط الإيرانية “سابيتي” تعرضت لانفجار قبالة سواحل المملكة في البحر الأحمر – 79 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة-، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.