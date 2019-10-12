الجبير: العدوان التركي تعدٍّ سافر وانتهاك لسيادة سوريا ويجب إيقافه (فيديو)

تواصل – الرياض:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن العدوان الذي يشنه الجيش التركي على سوريا، يشكّل تعدياً سافراً على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مجدداً إدانة المملكة له، وداعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته نحو مضاعفة الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا بوصفها تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي.

وقال الجبير في كلمته التي ألقاها اليوم (السبت) أمام الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا بالغة الخطورة، وتشكّل اعتداء على قواعد القانون الدولي والإنساني.

وأضاف أنه بغض النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان ينعكس سلباً على أمن المنطقة واستقرارها، كما أن من شأنه تقويض الجهود الدولية القائمة في مكافحة إرهاب تنظيم داعـش في تلك المناطق، علاوة على ما يشكله هذا الاعتداء من خطورة على تعميق المآسي الإنسانية للشعب السوري.

وشدد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري، وعلى موقفها الداعي إلى الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا، في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، منوّهاً إلى دعم المملكة للحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، مع ضرورة تهيئة الأجواء للحل السياسي بما في ذلك خروج كافة الميليشيات المسلحة الأجنبية من سوريا.

وبيّن في كلمته أنه في سياق دعم الحل السياسي للأزمة السورية، فقد رحبت المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، وستستمر في دعمها لكافة الجهود السياسية الأممية الرامية إلى حل الأزمة السورية سلمياً وفقاً للمبادئ والقرارات المتفق عليها.