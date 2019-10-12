الجهات الأمنية تضبط المشاركين في «المشاجرة الجماعية» بجدة

تواصل – جدة:

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة جدة، تمكنت من القبض على أربعة مواطنين وسودانيَّيْن اثنين؛ وذلك بعد مشاجرة جماعية، حدثت في ما بينهم على أحد الطرق العامة.

وقالت المصادر إن سبب المشاجرة خلافات سابقة. فيما بدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن الجهات الأمنية كانت قد باشرت التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات الأمنية مع المضبوطين وهم 4 مواطنين وسودانيين.

وكان مقطع فيديو متداول وثق لحظة اعتداء عمالة مخالفة في جدة على مواطن بطريقة وحشية في أحد الشوارع، حيث تدخل مواطنون آخرون للدفاع عنه.

وأظهر الفيديو هجوم عمالة مخالفة في جدة على المواطن؛ بسبب أنه يبيع في نفس الموقع الذي يبيعون فيه، فيما توقف عدد من المواطنين لمساندة المواطن.

وتفاعل الأهالي مع الفيديو المتداول، وطالبوا بسرعة ضبط هذه العمالة وإجراء اللازم حيالها.