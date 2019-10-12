باكستان توضح حقيقة الأخبار المتداولة عن طلب السعودية التوسط لدى إيران

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها عدم صحة الأخبار المكذوبة المتداولة عن وساطة رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ بين السعودية وإيران.

وجاء نص البيان الصحفي عن وزارة الخارجية الباكستانية كالتالي:

هنالك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية أرسلت خطاباً أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني؛ ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية، وذكرت بعض التقارير أن صاحب السمو الملكي ولي العهد، هو مَن أرسل الخطاب أو الرسالة.

وليس لهذه التقارير أيّ أساس من الصحة؛ لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأيّ دور وساطة مع إيران.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوارٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران -البلدين الشقيقين لباكستان- تُعد محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.