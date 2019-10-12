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وفاة وإصابة 5 أشخاص في صاعقة رعدية بـ«العرضيات»

وفاة وإصابة 5 أشخاص في صاعقة رعدية بـ«العرضيات»
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تواصل – فريق التحرير:

ضربت صاعقة رعدية عنيفة محافظة العرضيات، مساء الجمعة، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

ووفقا للمعلومات المتداولة، فقد كان هؤلاء الأشخاص يقومون بتصوير وتوثيق الأمطار والسيول بالقرب من سد وادي قنونا وتسببت إحدى الصواعق بوفاته.

يذكر أن محافظة العرضيات تعرضت مساء اليوم الجمعة لهطول أمطاراً رعدية وغزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

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