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الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف سوري جراء الهجوم التركي

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف سوري جراء الهجوم التركي
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تواصل – وكالات:

تسبب الهجوم الذي تشنّه القوات التركية وفصائل سورية موالية لها لليوم الثالث في شمال شرق سورية، نحو مائة ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ما يقرب من مئة ألف شخص قد غادروا منازلهم، ورغم أنه تمّ إيواء معظمهم في المجتمعات المضيفة، إلا أنّ أعداداً متزايدة منهم ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء الجماعية والمدارس في مدن الحسكة وتل تمر.

وحذرت المنظمة الدولية من تداعيات تصاعد أعمال العنف على الخدمات الأساسية، مشيرة إلى خروج محطة مياه من الخدمة، حيث يعتمد 400 الف شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها عليها كمصدر للمياه.

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