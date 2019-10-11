قرار أمريكي بشأن العقوبات على تركيا.. و«البنتاجون» يطالب أنقرة بالتهدئة

تواصل – وكالات:

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا يمنح مسؤولين أمريكيين صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على تركيا.

في سياق متصل أبلغ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، نظيره التركي خلوصي أكار بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرق سوريا قبل أن يتعذر إصلاحه.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في بيان اليوم : إن إسبر أبلغ خلوصي عن تقديره للعلاقة الثنائية الاستراتيجية إلا أن هذا التوغل يخاطر بمواجهة تركيا عواقب وخيمة، مشيرا إلى أن تصرفات تركيا قد تضر بالجنود الأمريكيين في سوريا.