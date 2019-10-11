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تفاصيل لائحة «التأشيرات السياحية».. تعليمات على السياح الالتزام بها

تفاصيل لائحة «التأشيرات السياحية».. تعليمات على السياح الالتزام بها
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، لائحة وأنظمة التأشيرات السياحية التي بدأت المملكة في إصدارها مؤخراً للراغبين في زيارة المملكة من مختلف الجنسيات.

واشتملت اللائحة على شروط ومتطلبات الحصول على التأشيرة السياحية ورسومها وصلاحيتها وأنواعها وكافة التفاصيل المتعلقة بها.

وتضمت اللوائح إلزام السائح عند وجوده في المملكة بعددٍ من الإجراءات منها: الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة، حمل الوثائق الثبوتية في كل الأوقات، عدم استغلال التأشيرة لغرض آخر غير الذي مُنح من أجله التأشيرة.

كما تضمنت التعليمات الواجب على السائح الالتزام بها؛ عدم أداء فريضة الحج، عدم أداء العمرة خلال موسم الحج، عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر، بالإضافة إلى الالتزام بصلاحية التأشيرة ومدة الإقامة المسموح بها.

وشددت اللائحة على أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالف وفق الأنظمة ذات العلاقة.

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