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فيديو مروع.. انهيار جسر فوق عدة سيارات ومقتل ركابها

فيديو مروع.. انهيار جسر فوق عدة سيارات ومقتل ركابها
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تواصل – وكالات:

أسفر حادث انهيار جسر على طريق سريع مساء أمس الخميس في منطقة ووشي بإقليم جيانغسو في الصين، في وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية محلية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن جسرا انهار وسقط على 3 سيارات كانت تحته، حيث كانت إحداها متوقفة ولا ركاب فيها، بينما كانت السيارتان الأخريان تمران من تحته، ما أدى إلى مقتل 3 ركاب.

كذلك سقطت 3 سيارات وشاحنتان من الجسر أثناء انهياره، كمأ أفادت وكالة “رويترز”، التي بثت مقطع فيديو مروعا للحظة الانهيار.

وفتحت وزارة النقل الصينية تحقيقا في الحادث وأسباب انهيار الجسر، أظهر تحقيق أولي أن انهيار الجسر نجم عن شاحنة تخطت حمولتها، بحسب بيان لسلطات مدينة ووشي نشر على موقع ويبو.

وقال البيان إن 5 سيارات كانت تمر على الجسر بينها شاحنتين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

يذكر أن حوادث المرور والإنشاءات تتكرر في الصين، إذ قتل 8 أشخاص في فبراير 2018 في وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ عندما تسبب تسرب مياه في موقع بناء محطة قطار انفاق بانهيار طريق رئيسي.

فيديو مروع.. انهيار جسر فوق عدة سيارات ومقتل ركابها

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