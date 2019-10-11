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احذر «الجلوس» لساعات طويلة.. أمراض خطيرة تهدد حياتك

احذر «الجلوس» لساعات طويلة.. أمراض خطيرة تهدد حياتك
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تواصل – وكالات:

حذرت دراسة حديثة من خطورة الجلوس لفترات طويلة، حيث يسبب ذلك حالة من الاكتئاب فضلا عن العديد من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الصحة.

وفي هذا السياق، كشفت إحصاءات وأبحاث أجرتها جامعتا كوينزلاند وفيكتوريا الأستراليتان وجود علاقة وطيدة بين الجلوس الطويل والاكتئاب.

وربطت الدراسة، بين الجلوس لفترات طويلة جداً بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري 2، وآلام العمود الفقري.

وقال العلماء وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية “حتى الجرعات المنتظمة من التمرينات الرياضية تفشل في تعويض الضرر”، مؤكدين أن مقاومة الأمراض المرتبطة بالجلوس تحتاج إلى نشاط واحد هو الوقوف.

وأضافت أن جلوس النساء لأكثر من 7 ساعات يومياً، يزيد ظهور أعراض الاكتئاب بنسبة 47% مقارنة بمن يجلسن لـ4 ساعات أو أقل.

وأخيراً شهدت دول عدة ترحيباً بمكاتب الوقوف باعتبارها علاجاً للأمراض المرتبطة بالجلوس، إذ أظهر بحث منفصل أن الوقوف لنصف يوم عمل ساهم في تخفض ضغط الدم، وحسن الدورة الدموية وزيادة الإنتاجية بنسبة 43%. فيما أدى التناوب بين الجلوس والوقوف إلى حرق 200 سعرة حرارية إضافية يومياً، أي ما يصل إلى 48 ألف سعرة سنوياً، ما يعادل ركوب دراجة لمسافة 1500 كيلومتر، والسباحة 170 كلم، أو الجري بنحو 18 سباق ماراثون.

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