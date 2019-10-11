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«الرقابة والتحقيق» تكشف مفاجأة بشأن تسمم 13 طالبة بـ «المذنب»
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تواصل – فريق التحرير:

أجرت هيئة الرقابة والتحقيق تحقيقات أولية، بشأن حادثة إصابة 13 طالبة أمس الخميس بإحدى مدارس محافظة المذنب بمنطقة القصيم بتسمم غذائي.

وكشفت التحقيقات أن الطالبات جلبن الطعام من خارج المدرسة وليس من مقصفها، بما يؤكد أن مصدر الطعام المتسمم ليس المدرسة التي شهدت الواقعة.

وقالت مصادر مطلعة: إن المدرسة كانت تقيم يوم أمس الخميس فعالية يوم مفتوح، وبعض الطالبات جلبن طعاماً من خارج المدرسة، ما يشير إلى أن مصدر الطعام المتسبب في التسمم ليس مقصف المدرسة.

وكان متحدث مديرية الشؤون الصحية بالقصيم تركي المحارب، أكد أن صحة القصيم تلقت بلاغاً أمس عن وجود 13 حالة تسمم في مدرسة متوسطة للبنات بمحافظة المذنب، ففعّلت حالة الطوارئ ودعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات، مبينا أن 6 حالات غادرت المستشفى، بينما جرى تنويم 7 حالات للاطمئنان على صحتهن.

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