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«المرور» يحذر قائدي المركبات من هذه المخالفة.. عقوبتها الغرامة وسحب المركبة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من الوقوف الخاطئ مهما كان الوقت الذي سيتوقفون به قصيرًا.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الوقوف الخاطئ يتسبب في تعطيل الآخرين، ويعرقل حركة السير، كما أنه غير آمن للمركبة، ويعد مخالفاً للأنظمة المرورية.

يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 150 ريالا، في حال وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه، وغرامة من 300 إلى 500 ريال عند التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.

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