بريطانيا.. إخلاء مركز تجاري بـ«مانشستر» بعد إصابة 4 في حادث طعن

تواصل – وكالات:

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، أن الشرطة البريطانية أخلت مركز أرنديل التجاري في مانشستر بعد أنباء عن حوادث طعن، وخضوع أربعة أشخاص للعلاج.

وانتشرت أخبار الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال شهود عيان أن المشهد كان مرعبا بعد أن تعرض 3 على الأقل لعملية طعن في أحد مقاهي المتجر.

كما تظهر الصور التي تم تناقلها إلقاء الشرطة البريطانية القبض على أحد المشبوهين.

ولاحقا، أعلنت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد الجمعة، بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات الإسعاف أنها تعالج أربعة مصابين.

وكتبت على تويتر: “الشرطة تتعامل حاليا مع حادث في مركز آرنديل بوسط مدينة مانشستر”، وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف نورث وست “نحن في الموقع ونعالج أربعة”.