تصريحات إيرانية متضاربة عن انفجار الناقلة النفطية

تواصل – وكالات:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، أخبار وقوع تفجيرين بناقلة النفط الإيرانية “سابيتي” في البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة.

وقال موسوي، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: “وفقاً للتحقيقات الجارية من قبل الشركة الوطنية لناقلات النفط، استُهدفت هذه الناقلة مرتين، وبفاصل نحو ساعتين بالقرب من منطقة عبورها في البحر الأحمر، ما أدى إلى الإضرار فيها”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن التحقيقات للكشف عن التفاصيل والجهات المتسببة في هذا العمل الخطير متواصلة، مؤكداً الإعلان عن النتائج لاحقاً.

وفي الوقت الذي كان فيه المتحدث يدلي بتصريحه، نفت الشركة المالكة، تعرضها لهجوم بصاروخ، ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية نفسها أنه لا صحة لخبر إصابة الناقلة بصاروخ، صباح اليوم الجمعة في البحر الأحمر قرب السواحل السعودية.