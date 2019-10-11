هشما رأسه بحجر وأخفيا جثته وسرقا أمواله.. جريمة بشعة في المدينة 

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة العقيد مشاري الفريدي، من ضبط شخصين قتلا مقيمًا من بني جلدتهم في محافظة العلا يعمل في مجال بيع التمور بالمدينة المنورة، قبل سفرهما بساعات.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة قد تلقت معلومات عن العثور على سيارة وبداخلها آثار دماء ومتوقفة في منطقة سكنية، وبالبحث عن قائد المركبة ذكر كفيله أنه متغيب عنه.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة للكشف عن غموض القضية، تم التوصل إلى أن المتغيب يعمل في مزارع التمور في قرية الجديدة بالعلا، ومعه مبالغ مالية بعد بيع التمور في سوق الحلقة بالمدينة، وبتكثيف التحريات والمصادر السرية وربط وتحليل المعلومات، أسفرت النتائج البحثية عن أن أحد الجناة في إدارة الوافدين بالمدينة حصل على تأشيرة خروج نهائي، وباقٍ على سفره بضع ساعات، وتم القبض عليه وعلى رفيقه الآخر في محافظة العلا بالتزامن، حيث اعترفا بقتل المجني عليه وسلب ما بحوزته من مال.

وتبيّن أنهما خططا لجريمتهما بركوب أحدهما مع المجني عليه بحجة توصيله إلى الجديدة في العلا، ومتابعة الآخر له بسيارة أخرى، وبالقرب من مفرق السليلة أقنع الضحية بالتوقف، وعند نزوله من السيارة ضربه القاتل بحجر على رأسه، ثم أدخله إلى السيارة، واستمر بضربه على رأسه حتى فارق الحياة، فيما حضر رفيق الجاني بالتزامن مع قتل المجني عليه، حيث اعترف الجانيان بجرمهما جملةً وتفصيلاً، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

وكان الجانيان قد أخفيا جثمان القتيل، وسيارته في المدينة لتضليل الجهات الأمنية، حيث تم ضبطهم بإشراف ومتابعة مدير الشرطة اللواء مبارك العصيل.

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