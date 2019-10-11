توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية في 6 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، يوم غد الجمعة.

وتضمنت التوقعات أيضا تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، فيما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة غداً 40 درجة مئوية، وذلك في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية، وستكون في أبها.