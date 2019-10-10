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وزير الشؤون البلدية: أهدونا عيوب البلديات ومشاكلها ونعدكم بـ «حلول عاجلة» (فيديو)

وزير الشؤون البلدية: أهدونا عيوب البلديات ومشاكلها ونعدكم بـ «حلول عاجلة» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

دعا وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، اليوم الخميس، من مالكي ومديري المكاتب الهندسية في المدينة المنورة المساهمة في تطوير العمل البلدي.

وقال “القصبي”، في مداخلة هاتفية، إن الجميع يتطلع لخدمة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعياً مديري المكاتب الهندسية ومالكيها إلى المساعدة في الكشف عن مكامن القصور في الإجراءات البلدية.

وقال وزير الشؤون البلدية: “أهدونا عيوب البلديات ومشاكلها لوضع حلول عاجلة تسهم في تحسين الخدمة والارتقاء بمستواها”.

يذكر أن أمين منطقة المدينة المنورة فهد البليهشي كان قد ترأس لقاءً تشاورياً مع مديري المكاتب الهندسية ومالكيها، وشارك الوزير المكلف في اللقاء عبر مداخلة هاتفية.

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