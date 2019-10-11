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«جامعة شقراء» تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين.. التفاصيل ورابط التقديم

«جامعة شقراء» تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ.

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي / سعودية الجنسية وأن يكون حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– امتداد التخصص للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ولا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس إنتظاماً.

– لا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً لمرحلة الماجستير والدكتوراه إذا كانت تُمنح بتقدير.

– وفيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك / أستاذ) يشترط أن يكون حاصل على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم.

وأضافت الجامعة “تطبق القواعد التنفيذية المعمول بها في جامعة شقراء والمتطلبات التي يراها القسم والكلية التابعة لها الوظيفة، والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى”.

أما المستندات المطلوبة للتقديم فهي صورة من الهوية الوطنية وسيرة ذاتية محدثة وصورة مصدقة من الشهادات والسجلات الأكاديمية وصور المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة بالإضافة إلى صور من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي (إن وجدت).

ويبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من تاريخ 1441/02/11 إلى 1441/02/25 على موقع الجامعة الالكتروني من خلال الرابط التالي:
(اضغط هنا) .

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