تركيا تهدد بالرد على أي عقوبات أمريكية.. والأمم المتحدة تطالب بوقف التصعيد

وأضاف جوتيريش أن العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا.