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تركيا تهدد بالرد على أي عقوبات أمريكية.. والأمم المتحدة تطالب بوقف التصعيد
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 تواصل – وكالات:
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، إلى وقف تصعيد الصراع في سورية، بحسب “رويترز”.
وقال جوتيريش للصحفيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن “أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع في شرق سورية، من الضروري للغاية وقف التصعيد”.

وأضاف جوتيريش أن العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا.

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش، إن بلاده سترد إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بسبب تدخل جيشها في شمال شرق سوريا لاستهداف المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن.
وقد تواجه أنقرة عقوبات، بموجب مقترحات قدمها السناتور الجمهوري لينزي جرهام وأحد زملائه الديمقراطيين، تستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين.
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