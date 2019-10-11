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وفاة طالبة وإصابة شقيقها إثر ارتطام مركبتهما بعمود إنارة في الباحة

وفاة طالبة وإصابة شقيقها إثر ارتطام مركبتهما بعمود إنارة في الباحة
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت طالبة في الثاني ثانوي بعد نقلها للمستشفى، اليوم الخميس، وأُصيب شقيقها الذي يصغرها بعام بإصاباتٍ بليغة نتيجة حادث مروري ظهر اليوم في بلجرشي.

وقالت متحدث الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني؛ إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم بعمود إنارة في تمام الساعة 13:41 على الرقم الموحد (997) الموقع بلجرشي – طلوع بني هلال باتجاه الحميد ، فتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث.

وتابع أنه نتج عن الحادث إصابتان خطيرتان، إصابة بليغة تم التعامل معها من قبل الفرقة الإسعافية ونقلت عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، والإصابة الأخرى نقلت عن طريق إسعاف الصحة.

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